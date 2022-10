È LA STORIA AL CENTRO DI “CHI L’HA VISTO?”, CON FEDERICA SCIARELLI, IN ONDA MERCOLEDI' 12 OTTOBRE 2022 ALLE 21.20 SU RAI 3

“Rosario, dimmi dove hai nascosto il corpo di mia figlia”: è questo l’appello che Mariella, la mamma di Agata Scuto, rivolge all’ex convivente Rosario, a processo per omicidio e occultamento di cadavere.

È la storia al centro di “Chi l’ha visto?”, con Federica Sciarelli, in onda mercoledì 12 ottobre alle 21.20 su Rai 3. Nella puntata anche le testimonianze inedite sulla storia di Marzia, la giovane partita da Milano e scomparsa a Pontecagnano, e – come sempre – gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

