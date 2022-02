Rubano in pieno giorno pezzi di auto e alcuni testimoni li incastrano fornendo un dettagliato identikit degli autori alla polizia;

A finire in manette due uomini e una donna a Catania.

Personale delle Volanti si è recato in piazza Trento, a seguito della segnalazione, giunta sulla linea di emergenza, di furto di parti di auto. Giunti sul posto tempestivamente, i poliziotti apprendevano da alcune persone che si trovavano sul posto che poco prima tre soggetti, due uomini e una donna, di cui fornivano dettagliate descrizioni, avevano asportato i fanali posteriori di una Smart parcheggiata per poi allontanarsi frettolosamente a piedi su via Oberdan in direzione via Umberto.

Tutte le informazioni venivano veicolate via radio agli altri equipaggi impegnati nell’attività di controllo del territorio che riuscivano a individuare e bloccare i tre a poche centinaia di metri di distanza. I due uomini erano entrambi pluripregiudicati anche per reati contro il patrimonio. Nello specifico, uno di loro era evaso dagli arresti domiciliari, mentre l’altro risultava sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.

Sottoposti a perquisizione personale, i tre venivano trovati in possesso di 4 fanali posteriori asportati da autovetture modello Smart e un’autoradio con display touch screen, nonché un cacciavite, un coltello a serramanico e due coltelli multifunzione. Alla luce di quanto appurato venivano, quindi, arrestati per il reato di furto aggravato in concorso e denunciati per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Il soggetto che era ai domiciliari è stato anche arrestato con l’accusa di evasione.

