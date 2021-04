Articolo…, tratto da… www.ilreggino.it.

Sabato 10 aprile alle ore 10.00…, vi sarà una videoconferenza con l’istituto comprensivo Cassiodoro Don Bosco Pellaro Reggio Calabria, diretto dalla Dirigente Scolastica Eva Nicolò- che ha aderito al Progetto Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere anche con l’adozione del libro scritto dal Giudice Roberto Di Bella e Monica Zapelli. Ad interfacciarsi con gli studenti il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania Roberto Di Bella che con il suo percorso “Liberi di Scegliere” ha dato una svolta al sistema giudiziario Minorile offrendo a tanti giovani e alle loro madri una realtà opportunità di cambiare vita.

Un Uomo e un Magistrato capace di creare una rivoluzione culturale che scuote le coscienze. «Con noi l’onore e i l piacere di avere in videoconferenza Giacomo Campiotti, regista di numerosissimi film di successo come Braccialetti Rossi. Bianca come il latte, rossa come il sangue e Liberi di Scegliere che oggi insieme all’omonimo libro sono diventati strumenti di educazione alla legalità .Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania Roberto Di Bella- come sempre si racconta agli studenti senza risparmiarsi. Un lungo lavoro di 25 anni nel corso del quale ha incontrato tantissimi giovani e tantissimi donne di Ndrangheta che hanno chiesto aiuto perché vivere privati della propria libertà, con la perenne paura di essere arrestati o ammazzati non è vivere la Ndrangheta è una piovra che condanna tutti colori che ne fanno parte ad una esistenza dalla quale non se ne esce vivi ma da quale si può uscire grazie a questo straordinario percorso ideato dal Giudice Di Bella Liberi di Scegliere – conclude Bruna Siviglia – è un inno alla speranza, alla libertà come valore inestimabile.

Un opportunità per ricominciare e vivere una nuova esistenza. Il Progetto Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere partito nel 2019 prevede anche un concorso al quale possono partecipare tutte le scuole attraverso la realizzazione di elaborati e cortometraggi inerenti il percorso Liberi di Scegliere i migliori elaborati e cortometraggi riceveranno borse di studio intitolate ai due carabinieri uccisi per mano della Ndrangheta Fava e Garofalo. I cortometraggi saranno premiati nel corso del Reggio Film Fest che si isvolgerà il 22 luglio a Reggio Calabria».