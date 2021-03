Sabato 13, saranno sospese per l’intera giornata le attività del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile sito in via Franza 2 a Messina

Sabato 13, saranno sospese per l’intera giornata le attività del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile sito in via Franza 2, a causa di un guasto all’impianto elettrico.

Pertanto, anche le prenotazioni dei tamponi non potranno essere effettuate al C.O.C, e soltanto per la giornata di sabato 13 è possibile prenotare i test all’ex Gasometro dove saranno registrate in anticipo per non creare disservizi. Al C.O.C. sarà comunque garantita la reperibilità telefonica al recapito 09022866, soltanto per eventuali emergenze.