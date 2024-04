Sabato 20 aprile, a partire dalle 9:30, nella sala conferenze del Palazzo della Regione siciliana a Catania, (ex ESA) in via Beato Bernardo 5…, si terrà l’evento dal titolo: “Figli nostri, la responsabilità collettiva sugli orfani di femminicidio”. L’iniziativa è promossa dalla deputata regionale del Pd, Ersilia Saverino, con il patrocinio della presidenza dell’Assemblea regionale siciliana. All’evento interverranno anche deputati regionali, amministratori e associazioni

Dopo i saluti della deputata regionale, è previsto l’intervento istituzionale del prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, e le relazioni di: ‘Graziella Priulla (già docente di sociologia della comunicazione all’Università di Catania), Carmen Bosco (psicoterapeuta, responsabile del progetto “Respiro” per Thamaia), Monica Malafoglia (legale esperta di Save The Children per il progetto “Respiro”), Gabriella Messina (segretaria regionale CGIL Sicilia), Giuseppe Vecchio (autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza), Marisa Scavo (magistrato presso la procura distrettuale di Catania), Nunzia Albano (assessore regionale alla Famiglia, politiche sociali e lavoro) e Valeria Valente (senatrice della Repubblica)’.

“Sarà un importante momento per fare il punto della situazione a proposito delle politiche a favore di quei bambini o bambine, ragazze o ragazzi che sono stati privati di una famiglia, oltre della fondamentale presenza della madre”, spiega Ersilia Saverino, firmataria della proposta che ha aggiunto gli orfani di femminicidio tra i beneficiari dei fondi dedicati alla violenza di genere, approvata nella scorsa legge finanziaria.