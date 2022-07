Sabato 23, in occasione dell’evento “Pride dello Stretto”, patrocinato dall’Amministrazione comunale, che ha aderito attraverso il gesto simbolico di colorare di luce arcobaleno il Palazzo comunale e l’esposizione della “bandiera della libertà”, è previsto lo svolgimento di un corteo (con utilizzo di un autocarro ed altri veicoli al seguito), che impegnerà il seguente percorso cittadino: raduno a piazza Antonello alle ore 16.30, partenza alle 17.30 lungo il corso Cavour, via Cannizzaro, carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi fino a giungere in piazza Unione Europea, alle 20.30 circa, ove l’autocarro sosterà sulla esistente corsia riservata in adiacenza al marciapiede di piazza Unione Europea.

Il Servizio Mobilità Urbana ha disposto per sabato 23 l’istituzione, dalle 14 alle 21, del divieto di sosta, con zona rimozione coatta nelle seguenti strade:

tutta l’area di piazza Antonello; corso Cavour, nel tratto compreso tra via della Munizione/San Camillo e via Cannizzaro; via Cannizzaro, nel tratto compreso tra corso Cavour e via Garibaldi; carreggiata ovest (monte) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra le vie Cannizzaro e San Camillo; carreggiata est (valle) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra largo Minutoli e via I Settembre; via Consolato del Mare e via S. Camillo, nei rispettivi tratti compresi tra le vie Argentieri e Garibaldi; area di parcheggio riservata alla fermata degli autobus compresa tra piazza Duomo e corso Cavour.

Stabilito, dalle 16 alle 21, e comunque secondo le disposizioni del Corpo di Polizia Municipale, il divieto di transito veicolare in maniera dinamica, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo nelle seguenti strade:

corso Cavour, nel tratto compreso tra le vie della Munizione/San Camillo e Cannizzaro;

piazza Antonello;

via Cannizzaro, nel tratto compreso tra il corso Cavour e la via Garibaldi;

via Garibaldi, carreggiata ovest (monte), nel tratto compreso tra via Cannizzaro e largo Minutoli;

ed in tutti i tratti terminali delle strade di immissione al percorso impegnato dal corteo.

Istituito, infine, dalle 16 sino a circolazione normalizzata e comunque su indicazione del Corpo di Polizia Municipale, il doppio senso di circolazione in via Garibaldi, carreggiata lato est (valle), nel tratto compreso tra via I Settembre e largo Minutoli, con delimitazione dei due sensi di marcia mediante coni in gomma e la collocazione di idonea segnaletica stradale verticale.