Sabato 5 aprile 2025 gli specialisti dell’UOC di Pediatria dell’AOU G. Martino di Messina, diretta dalla Prof.ssa Malgorzata Wasniewska, saranno in piazza Unione Europea per partecipare alla Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace: evento che vede la città di Messina protagonista insieme a Napoli, Genova e Fano. Obiettivo è quello di promuovere tra le giovani generazioni uno stile di vita sano che contempli una attività fisica ed una sana alimentazione nella lotta all’obesità infantile.

La manifestazione coinvolge i centri endocrinologici pediatrici italiani che vantano un’expertise nella gestione dell’obesità infantile ed è patrocinata dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), dall’Unione Italiana Sport per Tutti (UISP), dalla Croce Rossa Italiana (CRI), dall’ Università degli Studi di Messina, dall’AOU G. Martino e dal Comune della Città di Messina.

I medici endocrinologi pediatri, la nutrizionista e la chinesiologa del Centro del Policlinico Universitario, nonché gli esperti delle attività motorie preventive ed adattate, in seno alla UISP – rappresentata dal Sig. Basilio Buttà – saranno a disposizione dei bambini e dei loro genitori per diffondere rispettivamente informazioni e consigli sulla corretta alimentazione, sulla promozione dell’esercizio fisico in contrasto alla sedentarietà.

La Croce Rossa Italiana metterà a disposizione due tende per consentire agli operatori di effettuare colloqui e valutazioni, rilevazione del peso e di proiettare video divulgativi sull’importanza dell’alimentazione nella promozione della salute del bambino.

Per l’AOU G. Martino saranno presenti, insieme alla Prof.ssa Malgorzata Wasniewska, presidente eletto SIEDP, la Prof.ssa Mariella Valenzise Referente del Centro Regionale per l’Obesità Infantile e referente SIEDP per la Regione Sicilia, il Prof. Tommaso Aversa, la Prof.ssa Maria Francesca Messina, la Dott.ssa. Letteria Anna Morabito, la Dott.ssa Giorgia Pepe, il Dott. Domenico Corica e i medici dell’ambulatorio di Endocrinologia Pediatrica.

Inoltre la Dott.ssa Debora Porri, Dott.ssa Elisa La Rosa, Dott.ssa Valentina Arena e Dott.ssa Valentina La Malfa, rispettivamente nutrizionista, chinesiologa, infermiera Pediatrica e psicologa dell’ambulatorio di Endocrinologia Pediatrica. Mattia Papa, nutrizionista dell’ambulatorio di Diabetologia Pediatrica.