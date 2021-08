Sabato 7 agosto alle ore 21.30 andrà in scena nello spazio esterno del Museo Regionale di Messina lo spettacolo “Io mai niente con nessuno avevo fatto” di Vuccirìa Teatro (drammaturgia e regia Joele Anastasi), produzione Fondazione Teatro di Napoli. Una pluripremiata pièce sull’amore, con protagonisti Joele Anastasi, Enrico Sortino e Federica Carruba Toscano, che danno vita a una drammaturgia a tre voci, carica di sensualità e colore che colpisce anche grazie alla forza viva di un dialetto pungente e dolce e di una recitazione autentica e carnale.

Presentazione spettacolo:

Io, mai niente con nessuno avevo fatto è la storia di Giovanni, incarnazione dell’ingenuità e della passione allo stato puro, dell’innocenza che supera tutte le barriere della conoscenza e dell’ignoranza: un pezzo unico di anima che dice tutto quello che pensa, che crede a tutto quello che gli viene detto. Giovanni è la forza e il coraggio di chi non riesce a vedere il mondo se non come uno spartito di note da danzare. L’istinto alla vita, alla sopravvivenza. Al di là della malattia. Al di là del male. L’universo in cui gravitano i tre personaggi di questa pièce è un universo popolare. Uno scenario pieno di brutalità e d’istinto. Dove nulla è comandato dalla mente ma solo dall’impulso del corpo. Uomini che sono bestie, che sono angeli, che sono demoni. La violenza si scontra con l’ingenuità, in un mare di brutalità, dove Rosaria, cugina di Giovanni, è tutto per lui. Sorella, fidanzata, madre e figlia. C’è spazio per l’amore, c’è spazio per la rivalsa.

Ma tutto ha un prezzo. Giovanni lo sconterà attraverso gli occhi ambigui e violenti e il corpo pulsante e focoso di Giuseppe, insegnante di danza, unico amore-amante di Giovanni. E se è vero che tutto il peso ricade proprio su Giovanni, ingenuo e puro, lui sarà l’unico capace di sopportare questo peso e di non sentirne addosso la minima pressione riscattandosi proprio attraverso i corpi e le anime dilaniate di Rosaria e Giuseppe.

Ma saranno tre corpi, quelli dei protagonisti, che non si incontreranno mai. Vivranno uniti solo nel ricordo, nella maledizione, nel tentativo ora di ricordare e ora di dimenticare.

IO, MAI NIENTE CON NESSUNO AVEVO FATTO

drammaturgia e regia Joele Anastasi con Joele Anastasi, Enrico Sortino e Federica Carruba Toscano scene e costumi Giulio Villaggio light designer Joele Anastasi aiuto regia Nicole Calligaris foto Dalila Romeo video & graphic designer Giuseppe Cardaci uno spettacolo di Vuccirìa Teatro produzione Fondazione Teatro di Napoli

SABATO 7 AGOSTO ORE 21.30 MUSEO REGIONALE DI MESSINA INFO E PRENOTAZIONI 090.622505 – WHATSAPP 349.8947473 APERTURA BOTTEGHINO ORE 2O:15 CHIUSURA BOTTEGHINO ORE 21.15

Per accedere all’evento è richiesta la certificazione Verde (green pass) o in alternativa essersi sottoposto a tampone molecolare nelle 48 ore precedenti.