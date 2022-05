“Sabato sarà un giorno fondamentale per il nostro percorso”. Lo ha comunicato ieri su Facebook, Maurizio Croce il candidato sindaco di Messina del centrodestra unito, in vista delle Elezioni Amministrative del 12 giugno 2022.

Ha aggiunto Croce: “vi aspetto, dalle ore 19, a piazza del Popolo, per l’apertura ufficiale della campagna elettorale. Insieme a me ci saranno i leader di tutte le forze politiche che mi supportano in questo mio cammino. Saremo felicissimi di avervi al nostro fianco per costruire insieme il progetto per la nostra Messina. La Messina del futuro”!