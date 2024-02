LO HA SCRITTO NEI GIORNI SCORSI SULLA SUA OMONIMA PAGINA FACEBOOK..., FULVIO MARTUSCIELLO (EUROPARLAMENTARE - F.I.-PPE), CAPO DELEGAZIONE DI F.I. IN PE E COMMISSARIO REGIONALE DI F.I.

“Salerno: Si chiude qui la stagione congressuale in Campania per Forza Italia… sei congressi unitari che hanno dimostrato la grande maturità di un partito che si candida alla guida della Campania”. Lo ha scritto nei giorni scorsi sulla sua omonima Pagina Facebook…, Fulvio Martusciello (Europarlamentare – F.I.-PPE), capo delegazione di F.I. in PE e commissario regionale di F.I.!

Martusciello ha concluso: “a Salerno, una sala strapiena di entusiasmo per eleggere Roberto Celano (coordinatore provinciale), Francesco Pastore (coordinatore provinciale vicario) e Pasquale Aliberti (presidente provinciale del partito)”!