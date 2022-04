“Salta il vertice regionale annunciato per ieri” [Video]

SI TRATTA DELLA RIUNIONE NEL CORSO DELLA QUALE GLI ALLEATI DEL CENTRODESTRA DI MESSINA, AVREBBERO DOVUTO DEFINIRE E CHIUDERE L'ACCORDO PER SOSTENERE TUTTI UNITI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022... LA CANDIDATURA A SINDACO DEL DIRIGENTE REGIONALE MESSINESE... MAURIZIO CROCE UN CANDIDATO GIA' PROPOSTO DAI RESPONSBILI DI 5 LISTE DELLA COALIZIONE DAL QUALE SEMBRANO ESSERE MOLTO DISTANTI I LEGHISTI CHE NON ESCLUDONO DI PRESENTARE IN SOLITARIA NINO GERMANA' DEPUTATO DI MONTECITORIO A ROMA, MENTRE SEMBRANO AVVICINARSI LE POSIZIONI DEI REFERENTI DI FRATELLI D'ITALIA