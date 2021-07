«Saluto a nome dei siciliani il presidente Jeff Romoff, che lascia la guida di UPMC a Leslie Device, nuova presidente e Ceo del gruppo internazionale che ha dato vita a ISMETT insieme alla Regione Siciliana, garantendo cure di altissima specialità a centinaia di migliaia di persone e che è protagonista in RIMED, il più importante cluster di ricerca del Mezzogiorno che sorgerà a Carini, in provincia di Palermo». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

«Con UPMC international e con UPMC Italia – ha aggiunto il governatore siciliano – sono molteplici le intese e le comuni attività, con investimenti per centinaia di milioni di euro in programma e in esecuzione. Basterebbe citare l’imminente realizzazione del nuovo ospedale, disegnato e progettato da Renzo Piano, per comprendere quali azioni comuni sono state il frutto di una programmazione mirata a garantire eccellenza sanitaria è qualificata ricerca biomedica. Jeff Romoff è stato protagonista di questa accelerazione impressa dal mio governo e la nostra presenza a Pittsburgh del 2019 ha sancito una rinnovata intesa nel solco dell’amicizia tra la Sicilia e gli Stati Uniti d’America. Aspettiamo Jeff in Sicilia quando vorrà, perché dell’Italia e della nostra Isola resterà un grande ambasciatore nel mondo».