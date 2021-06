“Sarà il caldo asfissiante, sarà un desiderio di volersi fare del male a tutti i costi… ma io non capisco come si possa immaginare anche solo per un attimo che chiunque comprenda un minimo di politica possa essere contro il Centro Nemo di Messina? Ovvero contro pazienti che soffrono e che trovano al Centro le cure migliori offerte da persone qualificate”. A parlare in una nota Il segretario di Sicilia Futura, Beppe Picciolo.

Picciolo prosegue: “ripetere dunque -Nemo chiude- è una offesa a loro ed a quanti si impegnano in politica e nel sociale. Io sono molto positivo e costruttivo… sono certo che la Regione stia lavorando alla auspicata soluzione -ponte-, in attesa della definitiva allocazione di una simile organizzazione presso l’Azienda di Alta Specializzazione del settore che ne ha già fatto richiesta. E per rispondere, da tecnico, al mantra di questi giorni (Ma se ne sono accorti solo adesso… ?)”.

Picciolo…, conclude: “se anche avessero avuto un minimo di dubbio sulla prima procedura utilizzata, è assolutamente necessario oggi ricorrere ad una evidenza pubblica per creare una nuova -partnership-. Errare (sia pure in perfetta buona fede!) è umano, perseverare sarebbe diabolico! Attendiamo buone notizie a breve per porre fine a questa brutta pagina tipica messinese”.