Sarà presentata mercoledì 29 settembre alle 10.30, nella sala Giunta del Palazzo camerale, l’iniziativa dell’Ufficio Emergenza Covid marchio “Covid Free Zone”, un riconoscimento riservato alle imprese della provincia di Messina, operanti nel settore del turismo e dei servizi, che può essere utilizzato dalle stesse a fini promozionali offrendo ai clienti la garanzia che tutto il personale operante in azienda e avente contatti diretti o indiretti con il pubblico sia in regola con le vaccinazioni per l’epidemia Sars-Cov2.

Potranno richiedere il marchio tutte le strutture che operano nel settore del turismo e che agiscono nei settori della Ristorazione, Ospitalità, Trasporti e altri Servizi. L’adesione è gratuita. Alla conferenza stampa prenderanno parte il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina, e il commissario per l’emergenza Covid, Alberto Firenze.