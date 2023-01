A MESSINA..., ALTRI TRE BUS DA 10,5 METRI SONO GIÀ STATI IMMATRICOLATI E SI TROVANO PRESSO LA SEDE DEL FORNITORE “INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS” IN CAMPANIA ED ENTRO APRILE LA STESSA DITTA CONSEGNERÀ ALTRI QUATTRO BUS DA 12 METRI DI ULTIMA GENERAZIONE: TUTTI I MEZZI SONO EURO 6 E DOTATI DI NUMEROSI DISPOSITIVI CHE GARANTISCONO SICUREZZA E CONFORT A DIPENDENTI E CITTADINI

Saranno operativi entro fine febbraio i primi quattro bus acquistati da ATM grazie ai finanziamenti di Agenda Urbana da 4 milioni di euro: sono undici i mezzi acquistati per il rinnovo della flotta aziendale, di questi quattro Autobus snodati da 18 metri sono già presso il Service Iveco di Palermo dove si sta provvedendo al montaggio degli ultimi impianti tecnologici (bigliettazioni elettronica, videosorvegliaza e avm).

Altri tre bus da 10,5 metri sono già stati immatricolati e si trovano presso la sede del fornitore “Industria Italiana Autobus” in Campania ed entro aprile la stessa ditta consegnerà altri quattro bus da 12 metri di ultima generazione: tutti i mezzi sono euro 6 e dotati di numerosi dispositivi che garantiscono sicurezza e confort a dipendenti e cittadini.

“Siamo soddisfatti di portare avanti il rinnovamento della flotta aziendale nonostante le numerose difficoltà di approvvigionamento di materie prime che sta caratterizzando il mercato globale – dichiara il Presidente di ATM, Giuseppe Campagna – Ovviamente crescendo la flotta cresceranno i servizi e aumenterà anche la famiglia di ATM. Venerdì verranno firmati, infatti, nuovi contratti di assunzioni per operatori di esercizio provenienti dalla long list e a breve verrà pubblicata una nuova selezione per lavoratori under 30/36”.

“Il miglioramento dei servizi di ATM che sarà conseguente all’implementazione della flotta è un ulteriore passo avanti nel processo di rivoluzione culturale di Messina che si appresta a diventare sempre più a dimensione d’uomo e meno focalizzata sulle automobili”, dichiara l’assessore Salvatore Modello.

Dello stesso avviso il Sindaco, Federico Basile, che conclude: “Il percorso portato avanti in questi anni dall’amministrazione comunale ha puntato fortemente sulla valorizzazione delle aree pedonali e del trasporto pubblico locale e l’arrivo di nuovi mezzi non può che essere un ulteriore tassello nel seguire le traiettorie di sviluppo del territorio”.