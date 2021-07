“Sarò ripetitivo e noioso, ma ripeto: perché tanti (troppi!) si affannano a decretare finali dai toni tragici. Sarà la mia formazione professionale, sarà la mia cultura o l’approccio che ho sempre avuto con le istituzioni e la politica, ma io mi rifiuto di credere che esistano secondi o terzi livelli che lavorino per distruggere tutto e tutti! A che scopo? Ci sono purtroppo persone, che ricoprono ruoli Istituzionali, che cercano sempre di muoversi il meno possibile pro qualcosa o qualcuno già in condizioni di tranquillità! Figuratevi in un clima al vetriolo come quello che si è creato anche con scontri legali e formali tra i vari soggetti qualificati. E se si stesse tutti zitti zitti per un paio di giorni? Se non si facessero analisi dietrologiche? Se si facessero lavorare in silenzio e nel rispetto rigoroso delle norme quei pochi (bravi)uomini di buona volontà che ci sono? Forse daremmo così un vero aiuto ai pazienti di Nemo ed agli amici che li curano con professionalità ed amore”. A parlare in una nota Il segretario di Sicilia Futura, Beppe Picciolo.

Picciolo aggiunge e conclude: “tanto nessuno farà o firmerà mai atti illegittimi anche fosse sotto pressione o tortura! La soluzione per un grande futuro dei nostri ragazzi c’è ed è a portata di mano e rispettosa della norma! Se qualcuno proverà a farla saltare allora li ci sarà bisogno di una vera manifestazione di piazza! Ma sino a quel momento, che è molto molto a breve, NESSUNO aggiunga benzina sul fuoco e lasciamo lavorare in tranquillità quelli che hanno interesse a costruire”.