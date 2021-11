Sbarcati 602 migranti in tre distinti eventi, arrestati due egiziani già destinatari di provvedimento di espulsione e fermati altri 3 presunti #scafisti: questo il bilancio degli sbarchi avvenuti a #Roccella Jonica nei giorni scorsi.

I migranti, dato l’ingente numero, sono stati dislocati in due diversi siti messi a disposizione dall’amministrazione comunale di #Siderno e di #Roccella Jonica, mentre alcuni sono rimasti presso la tensostruttura installata al Porto di #Roccella dalla Croce Rossa. Intensa è stata l’attività di polizia giudiziaria condotta dalla Sezione Investigativa del Commissariato di #Siderno, che ha consentito l’arresto di due cittadini egiziani, già destinatari di provvedimenti di espulsione e respingimento dal territorio italiano.

La “macchina dei soccorsi” si è nuovamente attivata in occasione dell’ultimo sbarco avvenuto lo scorso 21 novembre presso il porto di #Roccella Jonica di 88 migranti, tutti di sesso maschile e prevalentemente di nazionalità egiziana, tra cui 36 minori non accompagnati. Tra i cittadini extracomunitari, collocati momentaneamente presso la tensostruttura già installata nell’area del porto per le rituali attività, sono stati individuati, da personale della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di #Siderno e dell’Unità Navale della Guardia di Finanza, tre presunti scafisti.

I soggetti, rispettivamente di nazionalità ucraina, turkmena e turca, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Reggio Calabria. Questi ultimi arresti si aggiungono ai trentacinque già compiuti negli ultimi tre mesi di sbarchi, a dimostrazione dell’elevata attenzione investigativa posta in essere dalle Forze di Polizia operanti in questa emergenza umanitaria.