“Se ancora c’è un presidente del Parlamento Siciliano batta un colpo”

“Ho notificato al Presidente Gianfranco Miccichè il documento contenente la -vertenza Messina- che sintetizza le angherie e le omissioni del Governo Musumeci nei confronti della città di Messina”. Lo ha riferito oggi in un testo pubblicato su Facebook il Sindaco peloritano Cateno De Luca.

De Luca ha proseguito: “se il Presidente Miccichè non intende far rispettare al governo regionale le leggi del Parlamento siciliano allora questo documento è da intendersi come preavviso di sfratto da Palazzo dei Normanni dello stesso Miccichè”.

