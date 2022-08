”Se dovessimo essere eletti si reintroducono i decreti sicurezza che hanno perfettamente funzionato” [Video]

”Se dovessimo essere eletti si reintroducono i decreti sicurezza che hanno perfettamente funzionato”. Lo ha detto Matteo Salvini ad un incontro presso il Marina del Nettuno di Messina.

Ha proseguito e concluso Salvini: ”i decreti hanno salvato vite e combattuto scafisti e trafficanti. Nel solo mese di quest’anno, sono sbarcati più clandestini rispetto a tutto il 2019. Quindi durante il primo consiglio dei ministri che se gli italiani vorranno avrò l’onore di presiedere si reintroducono i decreti sicurezza che sono già scritti sono già pronti e hanno funzionato. Nel decreto sicurezza non c’è alcun blocco navale, hanno funzionato e possono rifunzionare e non costano. Comportano 10 minuti di lavoro, quello che funziona non si cambia”.

