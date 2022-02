«Se si comprende la decisione di procedere a convenzioni con Aziende private che impiegano lavoratori che sono costretti a recarsi per attività lavorativa con propri mezzi in aree di sosta a pagamento, decisione che pure il sottoscritto negli scorsi anni sottopose all’ATM S.p.A, non si comprende la ratio in base alla quale sia stata approvata la convenzione di pagamento agevolato ai soli tesserati della FIT – CISL, senza riguardo per le condizioni necessarie e abilitanti quali… sede di svolgimento della propria attività lavorativa, tipologia di lavoro effettuato, eventuali orari di svolgimento del lavoro». Lo ha scritto in una nota diffusa nelle scorse ore, il consigliere comunale del Partito Democratico di Messina, Alessandro Russo.

Russo ha aggiunto: «la decisione di cui alla presente interpellanza, appare onestamente singolare e senza voler entrare in dettagli sul ruolo importante e per me centrale del sindacato nella vita democratica della città, non si può non sottolineare come una simile convenzione, aperta esclusivamente alla FIT- CISL, possa configurare profili di favore nei confronti della citata sigla e di chiara discriminazione nei confronti di tutte le altre sigle sindacali. Per tacere, si ribadisce, delle motivazioni che hanno spinto ATM S.p.A. a tale singolare decisione, che in risposta alla presente interpellanza si prega di voler fornire».

Conclude Russo: «infine si chiede se tale convenzione esclusivamente sottoscritta con una sola sigla sindacale appaia alle LL.SS. opportuna e utile all’Azienda o se non si voglia invece, come pare ovvio allo scrivente, abrogarla o in via subordinata estenderla a qualsiasi sigla sindacale, che attualmente appare discriminata rispetto a tale atto aziendale».