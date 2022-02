Seconda vittoria consecutiva della fase ad orologio per la Nuova Pallacanestro Messina che, nell’anticipo della terza giornata, passa per 103-38 sul parquet dell’Orlandina Lab, nella partita disputatasi ieri 26 febbraio 2022

CONTRO IL FANALINO DI CODA DEL TORNEO I GIALLOROSSI NON HANNO CORSO RISCHI CHIUDENDO LA PRATICA GIA' ALL’INTERVALLO CON IL PUNTEGGIO DI (22-51) E MANDANDO A REFERTO TUTTI GLI UOMINI A DISPOSIZIONE

Seconda vittoria consecutiva della fase ad orologio per la Nuova Pallacanestro Messina che, nell’anticipo della terza giornata, passa per 103-38 sul parquet dell’Orlandina Lab. Contro il fanalino di coda del torneo i giallorossi non hanno corso rischi chiudendo la pratica già all’intervallo (22-51) e mandando a referto tutti gli uomini a disposizione.

Top scorer del match Budrys con 31 punti, ventello per Maddaloni (21) e doppia cifra per Cipriani (13), Lo Iacono, Fernandes Barroca (11 a testa) e Pierleoni (10).

In classifica la Nuova Pallacanestro coglie due punti importanti per consolidare la posizione playoff che attualmente vede la formazione di Manzo al sesto posto.

La Nuova Pallacanestro tornerà in campo nella quarta giornata della fase ad orologio, prima del girone di ritorno, in casa al PalaTracuzzi contro l’Orsa Barcellona, con palla a due domenica 6 marzo alle 18:00.

Tabellino: