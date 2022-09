Articolo…, tratto da… www.rainews.it!

Secondo la quarta proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alle elezioni Regionali in Sicilia, con una copertura del campione del 58%, è avanti il candidato di Centrodestra per la presidenza della Regione Renato Schifani con il 42%. Seguono il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca al 23,3%, la candidata del Centrosinistra Caterina Chinnici al 16,6% e Nuccio Di Paola (M5s) al 16,3%.

Schifani prende il 6,2% in meno dei voti rispetto alla coalizione che lo sostiene, che raggiunge il 48,4. De Luca invece ha il 4,6% in più delle liste che lo supportano, che secondo l’ultima proiezione raggiungerebbero il 18,0. Va un po’ meglio del totale delle sue liste Caterina Chinnici, che ha il 17,0% a fronte del 16,1% di Pd e Cento Passi. Qualche decimale in più anche per Nuccio Di Paola, al 16,1% dei consensi mentre il Movimento 5 Stelle ha preso il 15,4%.

Per quanto riguarda i consensi alle liste, ci sono tre formazioni con il 15%: Fratelli d’Italia 15,8%, Movimento 5 Stelle 15,4%, Sud chiama Nord 15%. Quasi appaiati Pd e Forza Italia, con i dem al 12,5%, e il partito di Berlusconi al 12%. Staccata la Lega, con il 7,6%, seguita dai Popolari e autonomisti dell’ex governatore Raffaele Lombardo al 7%, la Dc di Cuffaro con il 6%, Cento Passi di Claudio Fava al 3,6%, Sicilia Vera con il 2,1%, Azione e Italia Viva con l’1,5%.

Intanto iniziano ad arrivare i primi dati degli scrutini dall’ufficio elettorale regionale. Sono ancora 88 le sezioni scrutinate su 5294.