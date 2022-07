Secondo quanto hanno accertato ieri 8 luglio 2022, attraverso le loro indagini, gli operatori della Polizia Municipale intervenuti nell’area dell’ex Decon presso il deposito della Messinaservizi Bene Comune a Pistunina, la responsabile dell’incendio (nel contesto del quale si sono bruciati 100.000,00 € di carrellati e mastelli per la raccolta differenziata) propagatosi nella mattinata della stessa giornata sarebbe una donna anziana.

I vigili Urbani, hanno appurato grazie alla acquisizione di immagini delle telecamere di sicurezza, che una 80enne era intenta a bruciare inerti domestici nel proprio terreno attiguo a quello dell’Azienda comunale. A causa del vento, le fiamme si sono spinte verso la struttura in uso alla Società Partecipata del Comune di Messina e il fumo derivato dalla combustione del materiale plastico, ha assunto un colore nero, presentandosi denso ed oleoso ammorbando gran parte della zona Sud della Città. Per l’autrice del gesto, potrebbe giungere una denuncia per incendio doloso di rifiuti.