Secondo turno casalingo consecutivo per la Nuova Pallacanestro Messina che affronterà mercoledì al PalaTracuzzi la Fortitudo Messina.

Il quarto derby stagionale, posticipo dell’ottava giornata, prima di ritorno, sarà l’occasione per la formazione giallorossa di cercare il terzo successo stagionale. Gli ospiti, allenati da coach Cavalieri, hanno il loro top scorer nel capitano, il play Roberto Bellomo che mette 17,8 punti di media a gara, punti anche per l’argentino Vicente (15,7), l’ala Tagliano (14,5) e la guardia ex Adrano Leanza (11,6). Minuti anche per i giovanissimi Stevanovic (6,0), Simone Cavalieri (4,2) e Llukacej (1,3), completano il roster gli under Camara, Giovani, Mollica e Terzi. Nello scorso turno è arrivato un innesto di peso, l’ex Torrenova Bricis che ha esordito con 7 punti.

Palla a due per Nuova Pallacanestro Messina – Fortitudo Messina mercoledì 1 dicembre alle ore 20:00 al PalaTracuzzi di via Roccaguelfonia, arbitreranno i signori Luca Beccore e Matteo Gazzara di Messina (ME). L’ingresso all’impianto sarà contingentato in base ai regolamenti FIP e potrà avvenire solo per i tifosi in possesso del Green Pass e che si siano prenotati tramite messaggio sulla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina.

Avranno la priorità i possessori della Card Socio Sostenitore che può essere sottoscritta tramite richiesta con messaggio alla pagina Facebook della Nuova Pallacanestro Messina o anche al palazzetto. L’accesso alla struttura, per motivi operativi, sarà consentito fino alle ore 19:45.

Sulla pagina Facebook ufficiale della Nuova Pallacanestro Messina sarà disponibile la diretta streaming integrale della partita: