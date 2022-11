PER UNA SENTENZA STORICA CHE ARRIVA DOPO UN PROCESSO CHIUSO IN TEMPI RECORD PER LA GIUSTIZIA ITALIANA: IL MAXIPROCESSO NEBRODI SULLE TRUFFE AGRICOLE DELLA MAFIA TORTORICIANA CHE SI È CHIUSO SABATO ERA COMINCIATO NEL MARZO DEL 2021, L'ULTIMO ATTO SI È CONSUMATO NELLA SERATA DI IERI 31 OTTOBRE 2022 POCO DOPO LE 23

Articolo…, tratto da www.gazzettadelsud.it!

Seicento anni di carcere e oltre 4 milioni di confische per la mafia dei pascoli tortoriciana: i giudici del tribunale di Patti hanno disposto 91 condanne e 10 assoluzioni.

Per una sentenza storica che arriva dopo un processo chiuso in tempi record per la giustizia italiana: il maxiprocesso Nebrodi sulle truffe agricole della mafia tortoriciana che si è chiuso sabato era cominciato nel marzo del 2021, l’ultimo atto si è consumato nella serata di ieri 31 ottobre 2022 poco dopo le 23.

È stato il presidente della sezione penale del tribunale di Patti Ugo Scavuzzo, con accanto i colleghi Andrea La Spada ed Eleonora Vona, a leggere la lunghissima sentenza (la lettura è durata oltre un’ora) per i 101 imputati. I giudici sono rimasti in camera di consiglio otto giorni per decidere tutto. E da una prima lettura del dispositivo si tratta di una sostanziale conferma dell’impianto accusatorio e delle richieste della Procura che furono formulate nel luglio scorso da quattro pm, il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, i sostituti della Dda Fabrizio Monaco e Antonio Carchietti, il collega della Procura Alessandro Lo Gerfo.