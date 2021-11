Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: le iniziative…, organizzate dai responsabili del Municipio e da quelli di Messinaservizi Bene Comune

“Le finalità della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), hanno l’obiettivo di incoraggiare azioni di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti, concentrando in una sola settimana migliaia di iniziative in tutta Europa, per promuovere una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. Questi temi sono pienamente coerenti con la visione strategica dell’amministrazione Comunale di Messina e con quella di Messinaservizi Bene Comune. Oggi più che mai, i temi legati all’ambiente e alla transizione ecologica sono finalizzati a promuovere azioni virtuose a tutela di quello che ci circonda e del nostro stesso futuro”. A dirlo Giuseppe Lombardo, presidente di Messinaservizi Bene Comune spiegando gli obiettivi della manifestazione che avrà inizio oggi anche a Messina”.

Il focus tematico dell’edizione 2021 SERR, ‘Salta in sella per un mondo con meno rifiuti’, prevede un articolato programma di appuntamenti che coinvolgeranno gli studenti degli Istituti cittadini, perché sono proprio le giovani generazioni a prendersi per primi cura dell’ambiente. Si tenterà dunque di sensibilizzarli sui temi che ne derivano, a partire dal riciclo di materiali di uso comune, alla cura di orti e verde scolastico, alle buone pratiche per la raccolta differenziata. La SERR è una realtà ormai consolidata poiché esiste da 10 anni e vede una crescente partecipazione sia a livello europeo che nazionale da parte di attori appartenenti a diverse categorie (cittadini, pubbliche amministrazioni, istituti scolastici, associazioni/ONG, imprese e altro).

Le iniziative a Messina prenderanno il via lunedì 22, con una visita all’impianto di selezione della Frazione Secca in contrada Pace, rivolta ai docenti e gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore, articolata in quattro turni con un massimo di 15 persone a gruppo; martedì 23, è prevista la presentazione del progetto “Adotta il tuo Verde” rivolto sempre agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore; mercoledì 24, si terrà un webinar per gli studenti ed il personale scolastico degli Istituti di Istruzione Superiori sulle buone pratiche della raccolta differenziata, a cura di addetti COMIECO ed esperti della Società Messinaservizi Bene Comune; giovedì 25, saranno coinvolti gli alunni degli Istituti Comprensivi con una mostra fotografica per illustrare i Laboratori del Riciclo 2021; venerdì 26, sempre per gli studenti degli Istituti Comprensivi si svolgerà una visita alle quattro Isole Ecologiche Comunali, dalle ore 9 alle 12, con un massimo di 30 alunni per volta, guidati da un istruttore.

Le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per la SERR si concluderanno domenica 28, nella riqualificata Foresta Comunale di Camaro, dove a cura dell’agronomo Gaetano Quartarone della Messinaservizi Bene Comune, saranno illustrate le tematiche relative alla biodiversità dei Monti Peloritani resi fruibili alla cittadinanza, la sostenibilità ambientale e le buone pratiche ecologiche per il raggiungimento delle 4R: Riuso, Riduco, Recupero e Riciclo.

È possibile consultare l’indirizzo: https://ewwr.eu/actions/settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti-a-messina/ per visionare l’azione del Comune di Messina nella pagina ufficiale SERR.