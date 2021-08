Si chiude con l’ennesimo sold out “Promontorio Nord”, la rassegna teatrale legata al Capo Rasocolmo Summer Fest. Dopo il tutto esaurito di “Maradona e’ megli’e Pelè” di Giovanni Boncoddo, ed “Eterno Ritorno – ovvero – del bestiale destino di un uovo di formica della massa di un Planck di fronte all’apocalisse” di e con Luca D’Arrigo, per la regia di Adriana Mangano, grande successo di pubblico per “Lu Cuntu nun metti Tempu”, liberi adattamenti da “Fiabe Siciliane” di Laura Gonzenbach, rilette da Vincenzo Consolo e curate da Luisa Rubini. Voce recitante Gianfranco Quero che, insieme ai musicisti Katia Pesti, pianoforte e tastiere, Giancarlo Parisi, saxello e zampogna, e Federica Mandaliti, alla viola, propone uno spettacolo incentrato sulla narrazione di alcune fiabe di Gonzenbach.

Un viaggio negli usi, nei costumi, e nella fantasia del popolo siciliano, accompagnato da musiche originali che richiamano sonorità ancestrali e magiche. Un complesso lavoro di ricerca portato avanti da quattro musicisti e un narratore concentratisi sulle Fiabe raccolte nella seconda metà dell’Ottocento dalla giovane svizzera-siciliana, Laura Gonzenbach appunto, nata a Messina da genitori svizzeri che avevano acquistato delle terre in Sicilia e lì si erano trasferiti. La giovane Gonzenbach amava ascoltare storie, fiabe e novelle dai suoi mezzadri, ma soprattutto dalle contadine che, con i toni, i gesti e le espressioni, rendevano vivi luoghi e personaggi di ogni racconto, così come ieri attori e musicisti hanno fatto sul palco a picco sul mare della Tenuta Capo Rasocolmo, che da anni ormai ospita la rassegna.

Un viaggio fantastico che, al tramonto e con il frinire dei grilli sullo sfondo, ha accompagnato lo spettatore in un mondo bello e terribile insieme, fatto di re crudeli, fate – streghe, canti e cunti dalla morale spesso difficile e profonda, da Colapesce alla Zampogna parlante.

Il “Capo Rasocolmo Summer Fest 2021” proseguirà con il tango di Elisa Lorena e del Trio Atipico domenica 29 agosto, appuntamento conclusivo della rassegna. I biglietti per tutti gli eventi sono acquistabili sul sito della tenuta www.tenutarasocolmo.com.

