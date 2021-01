Si conclude l’attività del Vittorio Emanuele…, di Messina… nell’ambito del programma natalizio “Resta a casa… e vieni al Teatro”

Si conclude l’attività del Vittorio Emanuele nell’ambito del programma natalizio “Resta a casa… e vieni al Teatro”: oggi (martedì 5 gennaio) alle ore 21, in diretta streaming sul sito e sui social dell’Ente, settimo ed ultimo appuntamento con il Duo pianistico, pianoforte a quattro mani dal titolo “Arabesque”.

Ata Virzì e Rossella Cannaò eseguiranno un programma incentrato su “L’Europa musicale tra Otto e Novecento”. Un viaggio musicale tra le principali terre europee che hanno caratterizzato, nel secolo dell’Europa delle nazioni e dei nazionalismi, gli stili musicali più importanti ed influenti che porteranno al Novecento. L’idea di un’Europa in musica con un filo rosso che tenga legati i diversi Paesi, tutti inevitabilmente uniti da una definizione che superi i confini geografici per aprirsi a quelli culturali le cui matrici e radici diverse sono un arricchimento per una visione musicale in fieri della moderna Europa. Il programma spazierà da Debussy, Rachmaninoff, Grieg a Schubert.