Si concludono per quest’anno scolastico le visite del rettore e della governance alle scuole superiori messinesi, una iniziativa promossa dall’Un. Or. Comunicazione con l’organizzazione del Centro orientamento e placement dell’Ateneo. Oggi è stata la volta dell’Istituto Jaci, diretto dalla prof.ssa Maria Rosaria Sgrò, e anche in questo caso il prof. Prorettore vicario, prof. Giovanni Moschella ha presentato l’offerta formativa e i nuovi corsi che partiranno il prossimo anno accademico, rispondendo alle domande degli studenti; a settembre gli incontri proseguiranno nelle scuole della Provincia.

Le attività di orientamento per gli studenti delle scuole superiori continueranno domani 18 e giovedì 19 maggio al Campus di Papardo, dove il COP in collaborazione con i Dipartimenti e le strutture dell’Ateneo ha organizzato l’Unime Open day 2022. Sono già oltre 2500 gli iscritti che visiteranno i 22 stand espositivi, dove docenti e personale presenteranno l’offerta formativa e i servizi Unime.