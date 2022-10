Si è concluso domenica 2 Ottobre, nell’Isola di Lipari il 20° Congresso Nazionale ANSPI. L’evento coincide con il ventennale della nascita dell’Associazione, che ha voluto riproporre a distanza di tanti anni un evento così importante negli stessi luoghi in cui si è tenuta la prima edizione che ebbe luogo nell’Isola di Salina nel Settembre del 2002.

L’importante Congresso, quindi, magistralmente organizzato dal presidente nazionale onorario dell’Associazione, nonché presidente del congresso dr. Antonino Scirè (ideatore e fondatore dell’ Associazione) si è svolto su due isole: Salina e Lipari ed ha visto la partecipazione di Relatori di alto profilo scientifico che hanno affrontato con letture magistrali, relazioni ed interventi nelle diverse tavole rotonde, tematiche l’analisi e la proposta di nuovi modelli interdisciplinari di risposta ai bisogni nei nostri territori insulari attraverso la costruzione di sinergie che debbono essere messe in atto fra il Mondo Istituzionale, il Mondo Scientifico ed il Mondo della Innovazione tecnologica. Di questo si è parlato a Salina, nella prima giornata dove, a seguire la Lezione Magistrale sugli aspetti critici e sulle opportunità che la Prevenzione oggi più che mai ci impegna ad analizzare, è stata affrontata in maniera diretta la problematica della garanzia dei L.E.A. nei piccoli territori insulari che ha evidenziato la palese difficoltà del Sistema complessivo a rispondere ai bisogni con equità.

La prima giornata congressuale si è conclusa con due importanti relazioni da parte della Dr.ssa Frediani e della Dr.ssa Carcione dove sono stati presentati lavori ed esperienze sulle reti cliniche rispettivamente dell’infarto c.d. “STEMI” e della strutturazione di un punto nascita operativo sull’Isola d’Elba. Modelli tutt’ora in essere in tutta la loro efficacia che possono essere ripetuti e adottati anche nei nostri arcipelaghi. La seconda giornata, svoltasi domenica 2 ottobre sull’Isola di Lipari, si è aperta con le premiazioni da parte della Presidentessa dell’Associazione “Buona Sanità” Maria Rosaria Rondinella che ha dichiarato: Location d’eccezione ed un’atmosfera solare per la premiazione delle eccellenze sanitarie nell’ambito della XXV edizione del Premio ”Buona Sanità in Tour”. La manifestazione si è tenuta alla presenza di Sua Eccellenza il Vescovo monsignor Cesare Di Pietro e del Sindaco Riccardo Gullo nella Chiesa di Sant’Antonio a Lipari. La dottoressa Maria Rosaria Rondinella ha consegnato i premi al professor Davide D’Amico, al dott. Aldo Espro, al dott. Gianni Donigaglia, al dott. Antonino Scirè, al Servizio Nefrologia e Dialisi Ospedale Civile Di Lipari, e all’ ANSPI “Associazione Nazionale Sanità delle Piccole Isole”, nonché all’Associazione “I Messaggeri Del Mare”.

La Presidentessa dell’Associazione “Buona Sanità” ha evidenziato che i professionisti della salute delle piccole isole, con la loro forte eroica testimonianza di vita e di coraggio, si impegnano per la salvaguardia della salute e sicurezza di tutti i cittadini, isole bellissime, ma che si affacciano anche all’umana sofferenza ed anche per questo motivo, deve essere tutelato il loro operato. Ella si è fatta portavoce dei saluti e del forte messaggio dei padrini del Premio Buona Sanità Beatrice, Camilla e Carlo di Borbone: “Grazie di Amare” Sono seguiti i lavori congressuali con le Lezioni Magistrali sulla sanità digitale del Professori Gensini e Vecchione che hanno preceduto una interessante tavola Rotonda sull’intelligenza artificiale magistralmente condotta dal Prof. Carlo Morabito. E’ stata affrontata, nella relazione del Dott. Donigaglia (Presidente Nazionale dell’ANSPI), la problematica dell’impossibilità ad effettuare terapie oncologiche infusive presso l’Ospedale di Lipari, riportando l’esperienza della strutturazione del DH oncologico dell’Ospedale dell’Isola d’Elba e articolando un percorso possibile anche per l’Ospedale di Lipari, seguita dalla disamina della situazione complessiva Eoliana da parte dell’Assessore Roccella. La giornata è proseguita con la relazione del Dott. Cecchetti sulla malattia da virus Covid-19, sulle sue sequele e sull’esperienza dell’ambulatorio multidisciplinare “Long Covid” aperto all’ isola d’Elba Il Congresso si è concluso con una tavola rotonda condotta dal Prof. Davide Croce sullo sviluppo della sanità territoriale attraverso strutture come le C.O.T. e alle opportunità che il PNRR offre in questo campo.

A fine congresso il dott. Scirè, molto emozionato per essere tornato, dopo 20 anni, a celebrare il XX ° congresso a Santa Marina Salina, ha dichiarato: Proprio in questo splendido arcipelago, nella chiesa di Santa Marina, la nostra associazione ANSPI, unica nel suo genere, ha visto nascere il proprio sodalizio. Durante questo lungo percorso, non certo semplice, dall’ anno 2002, ha conseguito importanti e prestigiosi traguardi, ma anche un inatteso e gratificante riconoscimento, col conferimento di una Medaglia che il Capo dello Stato Sergio Mattarella, ha destinato, come suo premio di rappresentanza, proprio durante il 14° congresso nazionale sull’isola di Favignana. L’orgoglio e l’onore per questo prestigioso attestato di benemerenza gratificano l’Associazione caratterizzata da importanti obiettivi sociali, culturali e sanitari a cui si associa lo spessore degli eventi congressuali che di anno in anno si rinnovano, la particolare importanza degli argomenti in essi trattati e la dedizione profusa che ha come obiettivo la soluzione dei bisogni di salute della popolazione che insiste nelle Piccole e meravigliose Isole d’Italia. Il raggiungimento di tali obiettivi è stato ottenuto grazie all’impegno costante del dott. Antonino Scirè e del presidente nazionale dott. Donigaglia, sempre in prima linea affinché vengano garantiti a tutti, al pari delle altre realtà nazionali, adeguati livelli di assistenza per prevenire la formazione di fasce di popolazione che potrebbero esser impropriamente etichettate come “figli di un Dio minore”.