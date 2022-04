Si è concluso lo scorso 25 aprile, il trofeo Palio San Giorgio Beneteau Cup svoltosi nelle acque dello Stretto antistante l’arena di Reggio Calabria

La competizione sportiva si è svolta nelle acque dello Stretto nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 aprile. Lo spettacolo del vento sulle vele delle imbarcazioni impegnate nello specchio d’acqua antistante l’arena dello Stretto di Reggio Calabria, in occasione del Trofeo Palio di San Giorgio-Beneteau Cup è stato regalato grazie ai Circoli Santa Venere di Vibo Valentia, Lampetia di Cetraro, Reggio Calabria Yachting Club, che hanno organizzato la la manifestazione patrocinata dalla Città Metropolitana di Reggio.

Molte le persone che passeggiavano sul Lungomare Falcomatà attratte dalle barche che veleggiavano in una cornice naturale unica. La cerimonia di premiazione, presentata dalla giornalista Maria Pia Tucci, si è svolta nel salone della Lega Navale al Porto della città di Reggio, alla presenza dei rappresentanti dei circoli velici e delle istituzioni.

Sul podio del Trofeo Palio di San Giorgio-Beneteau Cup per la categoria Crociera Regata: 1º classificata Mascalzone Siculo (As Motonautica Messina), 2º classificata Profilo (Yachting Club Reggio Calabria), 3º classificata Drake (Circolo Velico Santa Venere).

Al timone di Mascalzone Siculo, che si è aggiudicato il trofeo, Emanuele Cosio, presidente dell’ASD Stretto 360, doppiamente soddisfatto in quanto l’equipaggio che ha vinto la regata è interamente formato da corsisti dell’associazione che da qualche anno opera sullo Stretto di Messina.

“E’ stata una due giorni straordinaria, le condizioni del vento sono state ideali in un campo di regata disegnato in modo perfetto realizzato in un contesto che non ha eguali”, ha commentato.