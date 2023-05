A MODERARE LA PRESENTAZIONE DELL'EVENTO L'AVV. SILVANA PARATORE COORDINATORE DELL'INIZIATIVA DI PROMOZIONE SPORTIVA ED INCLUSIONE SOCIALE CHE HA RICHIAMATO LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERGIO MATTARELLA "CHI SI IMPEGNA PER LO SPORT E LO DIFFONDE, AIUTA IL PAESE": AD ILLUSTRARE LE FINALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE CHE SI TERRÀ GIORNO 27 MAGGIO DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 12:30 ALLO STADIUM DI BISCONTE, L'AVV. ALESSANDRO CACCIOTTO PRESIDENTE DELLA 3^ MUNICIPALITÀ CHE HA AFFERMATO "COME IL TERZO QUARTIERE MERITA ATTENZIONE E LO SPORT VA CONCEPITO NON SOLO COME QUALCOSA DA FARE NEL SALOTTO BUONO DELLA CITTÀ MA ANCHE IN PERIFERIA"

Si è svolta ieri presso la sala stampa dell’Ambiente Stadium di Bisconte a Messina…, la conferenza di presentazione della 1^ Giornata dello Sport promossa dalla Terza Circoscrizione col patrocinio del Comune. 17 le associazioni sportive dilettantistiche partecipanti alla giornata di festa all’insegna dello sport e dello stare insieme con tante discipline sportive coinvolte.

A moderare la presentazione dell’evento l’avv. Silvana Paratore coordinatore dell’iniziativa di promozione sportiva ed inclusione sociale che ha richiamato le parole del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella “Chi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il Paese”: ad illustrare le finalità della manifestazione che si terrà giorno 27 maggio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 allo Stadium di Bisconte, l’avv. Alessandro Cacciotto Presidente della 3^ Municipalità che ha affermato “come il terzo quartiere merita attenzione e lo sport va concepito non solo come qualcosa da fare nel salotto buono della città ma anche in periferia”.

Ha aggiunto Cacciotto: “sabato mattina, sarà presente anche l’On. Elvira Amata Assessore regionale allo Sport. Aver creato e concepito tale iniziativa con un avviso pubblico ed interlocuzioni continue con chi vive lo Sport giornalmente facendone una passione od un lavoro è già un successo ha sottolineato con entusiasmo il Presidente del Terzo Quartiere esprimendo un sentito ringraziamento alla Ssd Camaro per aver concesso a titolo gratuito lo Stadium di Bisconte per la Giornata dello Sport, ad Alessandro Pino per il supporto musicale, alla Lem, a Maurizio che ha donato per sabato, cappellini per tutti i partecipanti all’evento a totale titolo gratuito.

Hanno preso la parola: Angela Rizzo; Francesco Saladino del Team Saladino Kickboxing e k1, Asd new generation fighters; Giusy Minuti e Tina Alesci dell’Ass. Musica e Mente realtà che si occupa di bimbi con disabilità fisiche e mentali; Mario De Marco di Mondo Giovane; Alberto L’Episcopo della Sicilia football Association che ha preannunciato che saranno mostrate sabato le nuove maglie della nazionale di calcio della Sicilia.

Sono intervenuti ancora:

Marco Bonanno presidente dell’Ass. Bambini Speciali che ha dichiarato “come la Giornata per lo Sport di sabato, sarà importante per far capire come i Bambini Speciali possano praticare vari Sport, taluni di loro anche a livello agonistico”;

Riccardo Solano per la Messina Rugby ha affermato “come tale Giornata sia occasione per valorizzare quelli che vengono definiti Sport minori per il bacino di utenza…, promozione sportiva ed inclusione sociale quali pilastri per chi fa Sport e per abbattere le barriere mentali sulla disabilità”;

Patrizia Scaglione dell’Asd Special Son che si occupa di fitness che ha dichiarato “come l’attività sportiva diventa strumento di benessere fisico e psichico…, iniziative simili… ci portano alla normalità”;

l’avv. Alessandro Billè consigliere delegato all’attività marinare della Lega Navale sez. Di Messina che ha dichiarato “come la Lega Navale si propone per statuto di promuovere la vela senza particolari costi e difficoltà al fine di trasmettere i valori della marineria. Sottolineata l’utilità di alcuni Sport per il benessere dei ragazzini Speciali a cui la Lega Navale sez. Messina in collaborazione col comitato paraolimpico ha dato la possibilità di frequentare un corso che ha avuto ottimi risultati sotto il profilo terapeutico dell’approccio col mare dei bimbi diversamente abili”;

Francesco Palano Quero del Circolo del Tennis e della Vela che ha dichiarato “di aver aderito con entusiasmo alla prima Giornata dello Sport perché oggi più che mai la socialità diventa valore essenziale di vita”;

Fabio La Fauci della Wfkakp, maestro di Arti tailandesi che ha evidenziato “l’importanza dell’iniziativa per garantire l’inserimento sociale dei giovani e di come lo sport insegni sani principi morali”;

Claudio Currò dell’Asd Basket Ganzirri secondo cui “c’è bisogno di tali manifestazioni per i ragazzi, per fornire loro delle regole di vita perché lo Sport è vita”;

Gabriele Grosso dell’Asd Harry’s paintball che “ha illustrato cosa è la guerra simulata con fucili che sparano palline di colore naturali”;

Maria Catena Silvestri dell’Ass. A.B.A Therapy e Naturamica che si occupa delle attività sportive per ragazzi con spettro autistico che ha portato anche i saluti di Antonio Roccamo della scuola di ballo A.R. Cuban Street dance Academy, la quale ha ringraziato la terza municipalità per aver voluto la conferenza stampa in un luogo ove lavorano cinque ragazzi con spettro autistico. Laboratori inclusivi e non settoriali per consentire a tutti coloro che hanno un potenziale di poter scegliere qualunque sport da praticare”.

Il servizio di accoglienza e d’Ordine sarà garantito dal Masci Messina 1 il Faro presente in conferenza stampa con Lillo Brigandì, il Nucleo Messina dei Rangers d’Italia rappresentato dal vicecoordinatore Angelo Savasta e dal segretario Maurizio Barone e l’Eurosud Soccorso. L’invito è a partecipare il 27 maggio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 allo Stadium di Bisconte in via Polveriera. L’ingresso è gratuito.