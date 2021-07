Si è svolta ieri presso la Tendopoli di San Ferdinando (RC) la campagna di vaccinazione anti #Covid19. L’attività condotta ha preso il via a seguito dell’intervento posto in essere, su impulso della Prefettura di Reggio Calabria, all’inizio del mese in corso nell’ottica dell’avvio di un percorso di progressivo recupero dell’area in questione.

I sanitari dell’Asp di Reggio Calabria hanno somministrato in tutto 172 dosi di vaccino a coloro che hanno volontariamente deciso di aderire sottoscrivendo moduli di consenso informato debitamente tradotti. La sinergia messa in campo tra Forze dell’Ordine, personale sanitario ed associazioni di volontariato ha fatto si che le operazioni si svolgessero in un clima di assoluta tranquillità e senza alcuna turbativa per l’ordine e della sicurezza pubblica.

“#essercisempre”.