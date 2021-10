Si è svolta oggi l’inaugurazione del nuovo spazio di accoglienza per le pazienti oncologiche del DH Onco-logico dell’A.O. Papardo. La nuova saletta di consulenza per le pazienti oncologiche è sita al quarto piano dell’ospedale ed è accessoriata di mobili donati dai Lions Club Messina Peloro che hanno reso possibile l’allestimento della sala dove le pazienti vengono seguite per la cura estetica.

Ogni lunedì due parrucchieri volontari (Settimo Schiavo e Lorena Cuntrò) forniranno assistenza operativa alle degenti in cura presso il DH oncologico. Numerosi i soci Lions presenti alla piccola cerimonia dove hanno preso parte il Presidente Lions Messina Peloro dr.ssa Alessandra Pellegrino e il Presidente di zona 7 Distretto Lions 108 Yb Sicilia Dr. Pasquale Spataro.

Per il Papardo il Direttore Sanitario Dr. Giuseppe Ranieri Trimarchi, il direttore della U.O.C. di Oncologia Dr. Toscano e il coordinatore scientifico Prof. Vincenzo Adamo, quest’ultimo in qualità anche di Presidente dell’Associazione A.S.S.O. promotrice dell’iniziativa.