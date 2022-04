Si è svolta oggi una riunione a Palermo tra il Commissario Straordinario del Comune di Messina Leonardo Santoro, il Direttore generale del Dipartimento regionale Enti Locali Margherita Rizza e il Commissario ad acta Vincenzo Raitano, già nominato dalla Regione Siciliana per l’indizione del Referendum Montemare

DURANTE L’INCONTRO E' STATO FATTO IL PUNTO SULL’ELECTION DAY DEL 12 GIUGNO 2022 QUANDO I CITTADINI SARANNO CHIAMATI AD ESPRIMERSI OLTRECHE' PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANCHE SUI 5 QUESITI REFERENDARI AMMESSI DAI MAGISTRATI DELLA CORTE COSTITUZIONE AVENTI COME TEMA LA GIUSTIZIA... NEL MEDESIMO CONTESTO I PARTECIPANTI HANNO DECISO DI INDIRE LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA PER LA COSTITUZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO CHE DOVREBBE RICADERE IN ALCUNI VILLAGGI COSTIERI E MONTANI DELLA ATTUALE SESTA CIRCOSCRIZIONE