Si è svolta stamane a Palazzo dei Leoni la consegna dei lavori che interesseranno numerose strade provinciali del comprensorio tirrenico-nebroideo per un investimento complessivo di circa dieci milioni di euro.

Il Sindaco Metropolitano di Messina dott. Cateno De Luca, insieme al Capo di Gabinetto Francesco Roccaforte ed al Dirigente della Direzione Viabilità metropolitana Salvo Puccio, ha elencato gli interventi previsti negli undici progetti in via di realizzazione, tutti rientranti nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Città metropolitana di Messina, ai Sindaci dei Comuni di San Marco d’Alunzio, Pettineo, Castel di Lucio, Caprileone, Mirto, Longi, Galati Mamertino, Capo d’Orlando, Santo Stefano di Camastra, Militello Rosmarino, Alcara Li Fusi, Caronia, Capizzi, Cesarò, San Teodoro, Raccuja, Ucria, Floresta, Brolo, Ficarra, Sinagra e Gioiosa Marea.

“Le consegne odierne di ben undici interventi sulle arterie stradali del nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco metropolitano Cateno De Luca – è il frutto di un lavoro iniziato sin dal mio insediamento e che, grazie al risanamento dei conti di Palazzo dei Leoni, ha reso possibile la progettazione e l’attuazione di una massiccia azione di messa in sicurezza e riqualificazione della rete stradale provinciale nell’ottica di un piano strategico ed operativo mirato alle necessità delle comunità e dei sistemi di comunicazione viabile. A breve proseguiremo con ulteriori affidamenti di numerosi interventi su altre strade provinciali ottimizzare la gestione di un settore strategico e vitale per lo sviluppo economico dell’intero territorio metropolitano. Siamo stati nel 2020 la prima Città Metropolitana d’Italia per capacità di spesa e credo che anche per il 2021 questo dato sarà confermato”.

Gli interventi consegnati stamane riguardano in particolare:

1) “Lavori di ricostruzione del piano viabile e consolidamento strutturale della scarpata di valle al km 4+500 sulla S. P. 160 di S. Marco d’Alunzio”, l’importo dei lavori è di 500.000 euro;

2) “Lavori urgenti per la salvaguardia dall’erosione fluviale delle pile del ponte sulla S.P. 176 Castelluzzese al km 10+000”, l’importo dei lavori è di 300.000 euro, impresa aggiudicataria Alma Group s.r.l.;

3) “Lavori urgenti di rifacimento delle protezioni laterali e di mitigazione rischio caduta massi con costruzione di barriere paramassi sulla S.P. 157 Tortoriciana”, l’importo dei lavori è di 1.300.000 euro, impresa aggiudicataria Eredi Geraci Salvatore s.r.l.;

4) “Lavori di ricostruzione del piano viabile particolarmente dissestato in alcuni tratti della S.P. 147 di S. Gregorio nel Comune di Capo d’Orlando. Manutenzione straordinaria strade provinciali centri collinari e Montani”, l’importo dei lavori è di 800.000 euro, impresa aggiudicataria Aliberti Costruzioni s.r.l.; 5) “Lavori urgenti per la sistemazione del piano viabile e relative pertinenze sulla S. P. 169bis di Letto Santo (S. Stefano Camastra)”, l’importo dei lavori è di 300.000 euro, impresa aggiudicataria New Energy Group s.r.l.;

6) “Lavori urgenti di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal km 3+000 al km 12+000 nel comune di Militello Rosmarino”, l’importo dei lavori è di euro 1.000.000, impresa aggiudicataria R.T.I. Duino Alberto Giuseppe – Mi.Co. s.r.l.;

7) “Lavori di ricostruzione del piano viabile e rifacimento della segnaletica sulla S. P. 168 di Caronia – Capizzi”, l’importo dei lavori è di euro 1.000.000, impresa aggiudicataria 3B s.r.l.;

8) “Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile franato e regimentazione delle acque meteoriche lungo la S. P. 167 dell’Ancipa nel tratto compreso tra i km 2+000 e il km 14+000”, l’importo dei lavori è di 1.300.000 euro, impresa aggiudicataria Linera Costruzioni s.r.l.;

9) “Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 136, 137, 138, 139 e 139a ricadenti nel territorio dei comuni di Raccuja, Ucria e Floresta”, l’importo dei lavori è di 700.000 euro, impresa aggiudicataria Consorzio Stabile Progettisti Costruttori;

10) “Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 143, 144, 145, 145dir, 146, 146a e 146bis ricadenti nel territorio dei comuni di Brolo, Ficarra e Sinagra”, l’importo dei lavori è di 1.300.000 euro, impresa aggiudicataria Mi.Co. s.r.l.;

11) “Lavori di consolidamento del piano viabile e messa in sicurezza delle SS.PP. 133, 133/c, 134, 135,135b e 135c, ricadenti nel territorio del comune di Gioiosa Marea”, l’importo dei lavori è di euro 1.000.000, impresa aggiudicataria Cospin s.r.l..