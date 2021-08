Si è svolto nella mattinata di ieri l’intervento di rimozione di carcasse e rifiuti abbandonati sul demanio marittimo in località Acqualadroni. Le attività sono state svolte dalla Messinaservizi, con la direzione della Polizia Municipale sezione Ambientale, coordinata dall’ispettore Giacomo Visalli, e della Sezione Investigazioni coordinata dall’Ispettore Alessandro Munnia, insieme agli Agenti S. Bertino, A. Previti e G. Tornese, e hanno consentito di rimuovere tutte le carcasse ed i rifiuti abbandonati sulla spiaggia del noto villaggio costiero.

L’Assessore Musolino, che aveva effettuato un precedente sopralluogo sul posto confrontandosi anche con i residenti, ha presenziato per tutta la durata delle operazioni fornendo alcuni chiarimenti e raccogliendo numerose dichiarazioni di approvazione da parte dei residenti e villeggianti che si sono anche adoperati per facilitare le operazioni di recupero dei rifiuti dalla spiaggia. I numeri dell’operazione sono elevatissimi: sono stati recuperati ben 8.700 kg di rifiuti, di cui ben 18 relitti di barche in vetro resina e in legno abbandonate e in stato di degrado, carrelli, cime, tubi in ferro che erano stati infissi sulla spiaggia, un banco frigo per gelati, vecchie sedie a sdraio rotte ed abbandonate, materiali in ferro e in gomma utilizzati per la navigazione ed ormai abbandonati.

Sono state prelevate pure 3 carcasse di barche in vetro resina che erano state date alle fiamme ed i cui scheletri abbandonati costituivano, oltre che un motivo di degrado per il litorale, anche una minaccia ambientale per il pericolo di dispersione di fibre di vetro resina nell’aria. I lavori ad Acqualadroni proseguiranno ancora fino al 31 agosto per la scerbatura dell’intero villaggio, che la Messina Servizi ha iniziato già da questo lunedì. Al termine degli interventi di scavatura e di pulizia si valuteranno ulteriori azioni di riqualificazione del Villaggio che l’Amministrazione ha intenzione di realizzare. Nei prossimi giorni, invece, l’Assessorato alle Politiche del Mare, di concerto con la Messinaservizi e sempre con il coordinamento della Polizia Municipale, proseguirà le operazioni di pulizia e bonifica del litorale marittimo eseguendo altri interventi, che sono stati già programmati nella precedente fase di ricognizione del litorale.