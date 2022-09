Si è svolto oggi l’ultimo sopralluogo necessario per l’avvio dei lavori di riammodernamento dell’impianto di rifornimento di ATM S.p.A.! L’intervento sarà particolarmente innovativo in quanto vedrà l’installazione di colonnine di ultima generazione per l’erogazione del gasolio, dell’additivo e del liquido refrigerante e il posizionamento delle pompe con contalitri per la distribuzione degli olii lubrificanti.

Particolare attenzione verrà data alla tutela ambientale con la posa di una nuova pavimentazione industriale, dotata di un moderno impianto e sottoservizi per la raccolta dei liquidi inquinanti. I vari sistemi saranno, inoltre, coordinati da un particolare software di gestione che permetterà il controllo in remoto e in tempo reale dei consumi con un’analisi dettagliata delle varie componenti e dei veicoli coinvolti.

“Con questo intervento vengono implementati gli standard aziendali, assicurando l’ottimizzazione dei processi produttivi – dichiara il Presidente, Giuseppe Campagna – Il nuovo rifornimento permetterà velocità e precisione nella gestione quotidiana di questo importante servizio”.