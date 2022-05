Si è svolto sabato 7 maggio, presso l’AEnigma di Messina, l’evento privato Together for peace (insieme per la pace) del Maestro Francesco Bavastrelli.

Al centro dell’evento una sessione artistica di immancabile l’originalità che l’artista ha realizzato insieme alla pittrice russa, Irina Riabinova, e con la collaborazione della fotografa ucraina, Oleksandra Shlyakhtina. La realizzazione pittorica e i momenti più emozionanti sono stati immortalati sapientemente dal fotografo messinese Silvio Ruvolo. Ha offerto il suo contributo fotografico anche l’ucraina Oleksandra Shlyakhtina.

Nel corso dell’incontro, dedicato alla creatività e alla pace, si è realizzato l’incontro di due diversi stili di pittura. Francesco, con la sua personale, e ormai nota, forma espressiva ‘Astrattamente’, ha creato la texture dell’opera riproducendo la bandiera della pace stilizzata, gettando sulla tela i colori con la maestria che lo contraddistingue. Al centro uno spazio bianco che Irina ha riempito creando il suo dipinto ad effetto: una mano femminile protesa al cielo su cui è appoggiata una coccinella. L’Arte non basta mai ed è qui che il genio creativo di Francesco propone una storica stretta di mano tra Russia e Ucraina. Così, con un’azione di dripping alla Pollock, crea la trama pittorica da cui scaturisce una seconda opera. Il Maestro decide di immortalare il tumulto di emozioni che le due mani strette tra loro gli scatenano e dà libero sfogo al suo genio creativo.

“E’ stato emozionante vedere i sorrisi e le mani strette mentre i colori delle rispettive bandiere (giallo e azzurro -rosso e blu) ricadevano sulle mani e sulle braccia e sulla tela bianca”. È il commento a caldo di Francesco Bavastrelli. Al termine, un cuore nei cieli per concludere in bellezza, in linea con l’impatto artistico ed emozionale dell’evento. Il momento, suggestivo e di alta fratellanza, è stato consacrato dal volo simbolico di un palloncino a forma di cuore lanciato in cielo per scrivere la parola Pace.