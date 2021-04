Si è svolto stamani al Palarescifina di Messina un sopralluogo congiunto dell’Asp, dell’Ufficio Emergenza Covid 19, del Comune di Messina e della Protezione Civile per verificare quali sono i lavori di adeguamento e manutenzione per sistemare il palazzetto e farlo diventare in tempi brevi il secondo Hub della città. All’incontro erano presenti il direttore ff dell’Asp di Messina, Bernardo Alagna, il Commissario dell’emergenza Covid 19 Alberto Firenze, Bruno Manfre’ e Grazia Rosa Cammaroto per la Protezione Civile, l’Assessore comunale con delega all’emergenza Covid Dafne Musolino e l’Assessore allo sport Francesco Gallo del Comune di Messina.

A metà della prossima settimana inizieranno i lavori e sono previsti circa 15 giorni prima dell’apertura all’utenza. I lavori prevedono la sistemazione dei bagni e la creazione dei percorsi adeguati per le vaccinazioni. Gli spogliatoi verranno utilizzati come depositi ed uffici e saranno realizzate delle aree per info point, bagni per operatori sanitari e la farmacia per la conservazione vaccini oltre ad ulteriori servizi per gli utenti.

I cittadini con la prenotazione entreranno dalla parte posteriore del Palazzetto dove attualmente c’è il campo di pallavolo che verrà utilizzato per l’accettazione. In seguito, all’interno struttura faranno l’anamnesi e avranno inoculato il vaccino. Dopo la vaccinazione è previsto un tempo di osservazione prima di andare via da quella che è l’entrata principale del Palarescifina. Negli spazi circostanti l’ampia area di sosta per i parcheggi.