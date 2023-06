L’EVENTO, REALIZZATO DALLA CEV (CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DE VOLLEYBALL) E DA VOLLEYBALL WORLD ED AFFIDATO PER LA SUA TAPPA MESSINESE (UNICA IN SICILIA) AL PROMOTER LOCALE TEAM VOLLEY MESSINA, CHE LO REALIZZA DI CONCERTO CON IL COMUNE DI MESSINA, MEDITERRANEA EVENTI, TRIPTOP ED IL COMITATO TERRITORIALE FIPAV DI MESSINA, VEDRÀ LA PARTECIPAZIONE DI 56 COPPIE (28 MASCHILI E 28 FEMMINILI) IN RAPPRESENTANZA DI 27 NAZIONI: DAL MOZAMBICO ALL’ARGENTINA, PASSANDO PER CILE, GIAPPONE, CANADA E NUOVA ZELANDA

Si è tenuta stamani a palazzo Zanca la conferenza stampa di presentazione della tappa messinese del 2023 Volleyball World Beach Pro Tour – Futures, manifestazione internazionale di beach volley che si terrà dal 29 giugno al 2 luglio a Piazza Duomo. La manifestazione intercontinentale darà vita ad un appuntamento dal grande fascino e vi parteciperanno beachers provenienti da tutto il mondo.

L’evento, realizzato dalla CEV (Confédération Européenne de Volleyball) e da Volleyball World ed affidato per la sua tappa messinese (unica in Sicilia) al promoter locale Team Volley Messina, che lo realizza di concerto con il Comune di Messina, Mediterranea Eventi, Triptop ed il Comitato Territoriale Fipav di Messina, vedrà la partecipazione di 56 coppie (28 maschili e 28 femminili) in rappresentanza di 27 nazioni: dal Mozambico all’Argentina, passando per Cile, Giappone, Canada e Nuova Zelanda. Diverse le coppie italiane in gara, tra le quali anche il duo Bianchin/Scampoli, vittorioso nella tappa della scorsa estate a Giardini Naxos. Una vetrina di grande impatto per Messina, che, oltre ad essere l’unica tappa in Sicilia (si svolgerà contemporaneamente ad Helsinki), è tra le sole tre organizzate in Italia (Lecce e Rossano Calabro le altre, annullata invece Cervia); per tale ragione gli occhi di tutti gli appassionati di beach volley saranno puntati su piazza Duomo.

“Abbiamo voluto rappresentare a tutti i costi la nostra città nel mondo – ha spiegato l’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro – e portare questa tappa a Messina è motivo di grande orgoglio per l’Amministrazione comunale e la città intera. L’iniziativa aveva destato qualche perplessità, ma piazza Duomo è stata scelta per due motivi. Innanzitutto la CEV impone un certo tipo di sabbia per poter disputare questo evento e, dopo diverse campionature con sabbia delle nostre cave e variazioni sulla granulometria, siamo riusciti ad ottenere il benestare per poter realizzare la tappa. Questo è un aspetto tecnico molto importante. Ovviamente, in secondo luogo, portare circa 200 camion di questo tipo di sabbia nella nostra spiaggia sarebbe stato molto impattante dal punto di vista ambientale e, quindi, ben venga avere la possibilità di godere di una piazza meravigliosa come quella del Duomo che ci permette di avere un evento suggestivo e spettacolare. Questo appuntamento dà lustro e stimola il nostro tessuto a formarsi ancora di più nell’accoglienza e nel farsi trovare pronto. Ringrazio tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito all’organizzazione di questa tappa spettacolare, merito anche e soprattutto del sindaco Basile che ha avuto l’intuizione di scegliere da subito questa location”.

“Per noi è una scommessa che abbiamo raccolto anche grazie agli ottimi rapporti con la Federazione Italiana Pallavolo, con la quale abbiamo in programma altre attività – ha commentato l’esperto comunale alle Politiche sportive e fiduciario del CONI Francesco Giorgio -. Una scommessa che, siamo certi, potrà essere stimolo per altri eventi. Tecnicamente è una manifestazione di altissimo livello e, tra l’altro, si tratta dello sport più spettacolare e praticato in estate. Questo è l’esempio che tramite le collaborazioni tra l’Amministrazione comunale ed il mondo dello sport il territorio può produrre grandi risultati e trarre vantaggi”.