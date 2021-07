L'EVENTO AL QUALE HANNO PARTECIPATO GLI STUDENTI DEL DAMS - UNIME..., HA AVUTO COME TITOLO: “IL CINEMA NELLA SICILIA DEL NOVECENTO”

Si è tenuto ieri venerdì 30 Luglio, presso il Museo del Novecento, luogo ricco di contenuti grazie anche alla fisicità dei propri ambienti realizzati all’interno del “Ricovero Bunker antiaereo Cappellini” di Messina, l’incontro a margine del “Premio Messina Cinema 2021” condotto e ideato dalla Dott.ssa Helga Corrao dal titolo: “Il Cinema nella Sicilia del Novecento” con la partecipazione degli studenti del DAMS – UniME.

All’incontro hanno partecipato, Roberta Manfredi, figlia del grande Nino Manfredi, attrice, produttrice ed ex conduttrice televisiva e Alberto Simone, marito della Manfredi, regista, sceneggiatore e scrittore, che hanno tracciato un ricordo del grande attore nel quale è emersa la sua vicinanza negli anni alla provincia messinese, in special modo a Taormina, dove conobbe Erminia Ferrari ex modella, costumista e scenografa italiana, che sposo nel 1955 ed alla quale rimase legato fino alla morte nel 2004. Durante la serata alla presenza del Prof. Filippo Grasso delegato del Rettore al Turismo, del Vescovo Ausiliario di Messina Mons. Cesare Di Pietro e del Dott. Angelo Caristi direttore Museo del Novecento sono state proiettate videoclip di celebri film di Nino Manfredi: “Secondo Ponzio Pilato”, regia di Luigi Magni (1987) “Rosolino Paternò, soldato…”, regia di Nanni Loy (1970), “Cafe Express” regia di Nanni Loy (1970) e “Colpo di Luna” regia di Alberto Simone (1995) la cui critica cinematografica è stata curata dalla… Dott.ssa Alice Soffia, dalla Dott.ssa Simonetta Pisano, dalla Dott.ssa Ilaria Lipari, e dalla Dott.ssa Giovanna Manetto.

Roberta Manfredi accompagnata dal Dott. Angelo Caristi, ha successivamente visitato la ricca esposizione del Museo del Novecento, nella quale insieme al marito Alberto Simone, messinese di nascita, si è soffermata sulla rappresentazione dei luoghi storici di Messina, incuriosita dalla ricca documentazione fotografica che documenta ampiamente la città dello Stretto prima e dopo il terremoto del 1908.

Durante l’incontro sono state offerte ai partecipanti degustazioni a cura di SicilDelizie, fra cui la nuova birra artigianale al melograno Persephone Ale di produzione esclusiva della rinomata azienda distributrice di prodotti siciliani di altissima qualità.