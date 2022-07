Si è tenuto nei giorni scorsi…, al Centro diurno Camelot alla cittadella sanitaria L. Mandalari di Messina, l’incontro denominato “I custodi della rinascita”.

L’evento è stato moderato dall’avvocato Silvana Paratore che ha affermato come “diventare protagonisti di una rinascita non è una utopia ma una forma di militanza civile che rafforza i legami di una comunità producendo un senso di appartenenza e di fiducia”.

Dopo la sigla della Camelot Social Radio è stato mandato in onda un video con le immagini che testimoniano l’impegno di rinascita della Chiesa di Santa Maria della Scala portato avanti dal dott. Allone che nel suo intervento ha ribadito come “l’incontro è stato voluto per la rinascita delle coscienze, della identità, della cultura, della legalità. Sono passati sedici anni da quanto è stato intrapreso il viaggio per la unità di intenti volto a ridare importanza ad un luogo ritrovato e diventato uno straordinario contenitore di eventi. Andare avanti come comunità ed essere coinvolgenti ed attenti affinchè tra due anni la città di Messina possa poter usufruire della maestosità della Badiazza per una rinascita identitaria di partecipazione comunitaria. Gli enti coinvolti in una operazione di messa in sicurezza e fruibilità del sito dovranno lavorare in sinergia nel rispetto dei tempi e delle modalità volte a ridare alla città il luogo simbolo che puo’ rappresentare la rinascita della intera città”.

Il dott. Allone ha concluso riferendo come “il Vescovo Ausiliare Mons. Cesare Di Pietro ha inviato messaggio di vicinanza, sostegno al percorso di coinvolgimento cittadino ed istituzionale e gli assessori Mondello e Caruso e il dirigente servizio sviluppo rurale Dell’Acqua coinvolti hanno accettato l’invito ad interloquire sui temi relativi ai lavori di vario tipo che dovranno interessare la Badiazza. Previsti incontri periodici per la valutazione dell’andamento dei lavori”.

Ad intervenire ai microfoni della Camelot Social Radio: