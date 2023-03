Si è ufficialmente insediato il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Rocca e dei Vivai che vede Novara di Sicilia e Mazzarrà Sant’Andrea unire le forze nella gestione unitaria di alcuni servizi

SI È INFATTI OPTATO PER QUESTA FORMA DI COOPERAZIONE PER QUANTO RIGUARDA QUELLE QUESTIONI DI RILEVANZA COMPRENSORIALE E LE EVIDENTI ECONOMIE DI GESTIONE DETERMINATE DALLA CONDUZIONE COMUNE: UN’OTTIMA INIZIATIVA PER TROVARE QUEI PUNTI DI FORZA, UTILI PER LO SVILUPPO E IL RILANCIO DEL TERRITORIO, A PARTIRE DA QUEGLI ASPETTI PECULIARI DELLE DUE COMUNITÀ CHE POSSONO TRARRE MAGGIORE FORZA E VIGORIA DA UN’AZIONE COMUNE