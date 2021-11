Si inaugura Domenica 14 novembre alle ore 11 a Forte Cavalli la XVIII edizione de “Il Forte e la Storia”, con l’Esposizione di modellini storici della prima e seconda Guerra Mondiale, a cura dell’Associazione Internazionale modellismo statico, e la presenza animata di comparse in uniforme della Difesa Costiera e della MILMART a cura del Gruppo Rievocazioni “Historica Ventesimo Secolo”.

Una giornata ambientata nella Storia, che si completa con la visita guidata al Museo della Fortificazione e la possibilità di scattare originali foto, accanto a personaggi che sembrano usciti da un film. Visite guidate all’area museale a partire dalle ore 9:30. Cerimonia inaugurale alle ore 11.00.

Per raggiungere Forte Cavalli: per chi viene da Messina dalla tangenziale, uscire all’autogrill AGIP e seguire le indicazioni; dalla Statale, seguire le indicazioni per Larderia.