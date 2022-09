Si insedierà lunedì prossimo, 12 settembre 2022, il nuovo Direttore Scientifico dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, il prof. Angelo Quartarone, nominato con Decreto Ministeriale del 22 agosto scorso. Il neo- Direttore Scientifico è stato nominato per un periodo di anni cinque dall’insediamento. Il prof. Quartarone, nato a Messina il 18 ottobre 1965, è specialista in Neurologia. Si occupa principalmente di disturbi del movimento e in particolare di Morbo di Parkinson, distonie, Malattie neurodegenerative, patologie neuromuscolari, elettromiografia e stimolazione magnetica transcranica.

«Oggi è un giorno importante – ha affermato il Direttore Generale dott. Vincenzo Barone al momento della firma del contratto –. Sono sicuro che si apriranno ancora nuove possibilità per rendere questo Istituto sempre più competitivo grazie alla professionalità del prof. Quartarone. Confido fortemente che gli anni a venire saranno ricchi di opportunità che arriveranno sia da parte della ricerca scientifica sia da parte dei nuovi modelli assistenziali che saranno proposti anche dal prof. Quartarone al quale vanno i miei migliori auguri e quelli di tutto il personale dell’IRCCS».

Entra subito nel merito dei suoi primi obiettivi da Direttore Scientifico il prof. Quartarone che affiancherà gli altri membri della direzione, il Direttore Sanitario dott. Giuseppe Rao e il Direttore Amministrativo dott.ssa avv. Maria Felicita Crupi: «il mio primo obiettivo – ha affermato Quartarone – è quello di riorganizzare l’attività di ricerca seguendo tre direttrici principali… studio dei meccanismi di riorganizzazione del cervello dopo attività riabilitativa intensiva per la messa a punto di nuove e innovative strategie riabilitative; valutazione della connettività del cervello con metodiche avanzate sia di ambito neurofisiologico che di neuro-immagini per meglio comprendere i meccanismi patogenetici delle malattie neuropsichiatriche; utilizzo di metodiche di neuro-modulazione cerebrale non invasiva che possano potenziare attività riabilitative innovative quali la robotica e la realtà virtuale già in dotazione nel centro. Questo processo passerà attraverso la promozione di attività formative di ricerca con stage mirati in prestigiose istituzioni nazionali ed estere al fine di innescare un rapido processo di internazionalizzazione del centro».

Il curriculum del prof. Angelo Quartarone: Angelo Quartarone nel 1990 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina e ha conseguito la Specializzazione nel 1994 in Neurologia presso il medesimo Ateneo. Vanta un’esperienza formativa presso importanti centri esteri come l’Institute of Neurology del Queen Square di Londra. Il dottor Quartarone, Professore ordinario di Neurologia, che è attualmente in aspettativa dall’Università di Messina, è stato anche Direttore della Scuola di Fisioterapia dell’Università di Messina e Direttore del Corso di Laurea di Tecnici di Neurofisiopatologia. Da diversi anni è il Responsabile del Laboratorio di Fisiologia e Fisiopatologia del Movimento e del Centro di neuromodulazione non invasiva presso il Policlinico Universitario di Messina. Il dottor Quartarone è inoltre “adjunct Professor” presso il Langone Hospital della New York University con la quale ha un intenso rapporto di collaborazione scientifica. È autore di oltre 170 pubblicazioni internazionali edite a stampa.