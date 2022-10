Si sono avviati i corsi di formazione per l’abilitazione alla guida delle vetture tramviare per centoquindici giovani apprendisti, della durata di 40 ore. Dopo aver sostenuto una prova teorica ed una pratica, gli operatori d’esercizio otterranno un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filoveicoli secondo un programma di studio approvato dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA). Grazie alle tante assunzioni degli ultimi anni sono aumentati gli autisti a disposizione della cittadinanza che dopo aver completato la formazione potranno cimentarsi anche nella guida dei tram.

“È in corso il processo di completa revampizzazione tutte le 15 vetture tranviarie della Società e – dichiara il Presidente di ATM, Giuseppe Campagna – dopo i lavori previsti di riammodernamento della rete, il tram tornerà a essere la spina dorsale degli spostamenti nel centro città con una frequenza stimata delle corse di 7 minuti. Questa formazione, come tutte le altre programmate dalla nostra azienda, sono fondamentali per la valorizzazione dei dipendenti. Grazie anche a questi ragazzi il servizio tranviario, che tanti problemi ha scontato in questi anni, sarà il nuovo fiore all’occhiello della città di Messina”.