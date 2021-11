Si sono conclusi con l’e-Motor Show di Messina gli eventi organizzati dalla società per la ventesima edizione della Settimana Europea della Mobilità organizzati in città da Atm S.p.A. su indicazione dell’amministrazione comunale. La manifestazione è stata divisa in due parti, una più istituzionale che si è svolta tra il 16 e il 22 settembre con convegni e tavole rotonde sul tema della mobilità, e una più sportiva: l’e-Motor Show, organizzato nel parcheggio del PalaRescifina il 22-23-24 ottobre.

L’evento centrale della manifestazione è stata la smart e-cup, il primo campionato turismo al mondo dedicato ad una vettura elettrica, inserito nel calendario delle gare nazionali ACI Sport. Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, l’Università degli Studi di Messina, l’ASP di Messina e il Commissario contro l’emergenza Covid-19, si è avuto un forte impatto mediatico confermato dai reportage realizzati da RAI Regionale, RTP (con uno speciale della trasmissione “Scirocco”), TCF e Tempostretto.

I vari appuntamenti organizzati durante la Settimana Europea della Mobilità hanno visto una buona partecipazione. I temi maggiormente trattati sono stati la sostenibilità e l’innovazione del trasporto pubblico. Tra le attività di maggiore interesse vi è stato il coinvolgimento di circa 60 studenti dell’istituto Verona Trento – Majorana che a settembre hanno visitato la sede in Via La Farina e in particolare le officine per la riparazione di bus e tram. Un buon successo di pubblico ha avuto anche la realizzazione di un hub vaccinale aziendale, realizzato grazie alla collaborazione dell’ASP di Messina, del Commissario contro l’emergenza Covid-19 e della Croce Rossa, ed aperto ai dipendenti e alle loro famiglie. Per approfondire i temi trattati anche a livello internazionale per la Settimana Europea della Mobilità si sono svolte due conferenze stampa.

Il primo focus è stato sulla presentazione degli eventi e delle prospettive per il futuro a cui hanno partecipato tra gli altri l’amministrazione comunale, il Vicepresidente della commissione mondiale FIA dedicata alle energie del futuro (ENECC) e Presidente della commissione ACI Sport per le energie rinnovabili, Raffaele Pelillo e il direttore dell’università Francesco Bonanno. La seconda conferenza stampa ha approfondito il nuovo progetto per la riqualificazione della linea tramviaria, ed è stata accompagnata dalla mostra fotografica “La storia e il futuro del tram di Messina” allestita all’interno del Palazzo Municipale. Molto seguito è stato il convegno dedicato al PUMS e alla scoperta di Messina grazie alle linee di ATM S.p.A. organizzato al Pala Cultura. Di grande spessore anche lo speciale sulla mobilità sostenibile nello Stretto di Messina, organizzato a bordo della nave Elio, ammiraglia di Caronte & Tourist, in cui numerosi relatori di primissimo piano si sono confrontati sulle iniziative da intraprendere per prevedere il futuro dei trasporti tra la Sicilia e la Calabria.

L‘e-Motor Show ha avuto ottimi risultati come certificato dall’entusiasmo mostrata dal pubblico. L’evento, organizzato all’interno del parcheggio del Pala Rescifina, si è dimostrato un esempio di piena sinergia tra l’amministrazione e le aziende partecipate, come certificato dai numerosi interventi di riqualificazione realizzati in previsione della manifestazione. Tra gli obiettivi raggiunti dall’evento vi è stato quello di incentivare le vaccinazioni, infatti, la scelta della location, non casuale, ha condotto a un aumento del 20% dei soggetti immunizzati nei tre giorni. È stata inoltre particolarmente gradita dalla cittadinanza la partecipazione all’evento da parte di un testimonial di primo piano, l’ex pilota di Formula 1 e attuale pilota Ferrari Endurance Giancarlo Fisichella che ha partecipato anche a una masterclass sulla guida sicura dedicata agli autisti ATM S.p.A. e agli studenti del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina.

Tra gli altri ospiti di altissimo valore sportivo che hanno partecipato alla manifestazione ci sono stati l’atleta della nazionale italiana di atletica Antonino Trio e la campionessa di tiro con l’arco alle paraolimpiadi di Tokio, Maria Andrea Virgilio. Particolare attenzione è stata data ai più piccoli con un corso di alfabetizzazione sul codice della strada organizzato con la collaborazione di Aci, Messina Social City e Lenzokart. Gli oltre 60 bambini che frequentano i centri socio-educativi hanno seguito una lezione teorica sulla sicurezza stradale e hanno poi messo in pratica le regole apprese guidando dei kart elettrici in una pista allestita per l’occasione. I numeri occupazionali dell’evento e-Motor Show sono stati importanti, con oltre 30 aziende siciliane interessate e 200 persone impegnate nella manifestazione. In particolare, l’area espositiva realizzata ha permesso ai partecipanti di gustare i prodotti della tradizione gastronomica locale e non solo, ma anche di provare alcuni tra i veicoli elettrici più innovativi.

La manifestazione ha visto inoltre anche la partecipazione dei ragazzi del progetto “Estate Addosso” organizzato da Messina Social City che si sono distinti nelle varie mansioni rispondendo alle esigenze dell’organizzazione e dando prova delle loro abilità. Tra metà settembre e fine ottobre i follower del canale Telegram aziendale sono aumentati di quasi il 1000% arrivando a oltre 920 iscritti, e la pagina Facebook aziendale ha visto un aumento dei “Mi Piace” pari al 176% raggiungendo un totale di 2547. Il sito internet di ATM S.p.A. ha visto un’implementazione degli accessi pari al 30%, con oltre 66 mila utenti mensili e ha ricevuto oltre 55.500 clic dalla Ricerca Google. L’applicazione ATM MovUp è già stata scaricata da oltre 5000 persone ed ha un trend in costante crescita.