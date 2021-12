E' UNA INIZIATIVA CHE SI TERRA' IN DIVERSI MOMENTI SIA PRESSO L’AULA MAGNA DI UNIME CHE NELL’ATRIO DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA DELL’ATENEO IN LOCALITA' SPERONE A MESSINA

Si svolgerà dal 14 al 16 dicembre 2021 la seconda edizione del Workshop Motorsport e Automotive “Studenti in Carena”.

Gli incontri si terranno in presenza alle ore 15 di giorno 14 dicembre presso l’Aula Magna del rettorato e il 15 e 16 dicembre alle 9 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria. Nel corso della I edizione erano stati speaker i colleghi di Maserati, AVL, Ducati, MegaRide, New Cast Service, 4D Engineering, VI-grade e SmartME.IO, parlare delle proprie esperienze riguardi il mondo dei motori per due giorni a più di 700 appassionati e studenti!

Questo anno, il Team SIC insieme ai ragazzi del neo Team Formula SAE ZeD – “Zancle e-Drive” daranno vita ad un evento che punta ad essere il più grande del sud Italia nel settore. Si tratterà, infatti, di una “tre giorni” ancora più intensa, con ospiti illustri, tante novità e temi che riguarderanno non solo il motorsport e l’automotive in senso stretto, ma anche il futuro del settore, la guida autonoma, la mobilità sostenibile, la propulsione ibrida ed elettrica e tanto altro ancora.

Saranno presenti, tra gli altri, Giovanni Crupi di Ducati SBK (ingegnere di pista di Redding), Ernesto Desiderio di Haas F1 (Performance Engineer), Giancarlo Michellone (ex Amministratore Delegato del Centro Ricerche FIAT) , Salvatore Pennisi di Pirelli (Head of Global Testing & Technical Relation Pirelli), Mario Sgrò (Consorzio Ente Autodromo Pergusa)! Inoltre, il Team mostrerà al pubblico il proprio prototipo che ha gareggiato ad Aragon a luglio scorso vincendo il premio di Best Rookie 2021. In questa occasione, ci saranno alcuni importanti annunci che metteranno ancora di più il nostro Ateneo in posizione centrale per quel che riguarda il futuro del settore “veicoli”. Per gli studenti che parteciperanno in presenza verranno rilasciati CFU.