"EFFICIENZA E SFIDE IN SICILIA: RIDUZIONE, RIUTILIZZO, RICICLO E RECUPERO. LA VIRTUOSA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA", IN PROGRAMMA IL PROSSIMO 1° FEBBRAIO

Si svolgerà martedì 23 gennaio, alle ore 9.30, nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “65% e oltre”!

“Efficienza e Sfide in Sicilia: Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero. La Virtuosa Gestione dei Rifiuti nella Città Metropolitana di Messina”, in programma il prossimo 1° febbraio. All’incontro con giornalisti, alla presenza del sindaco di Messina Federico Basile, prenderanno parte l’assessore con delega alle Politiche Ambientali e Rapporti con la Messinaservizi Bene Comune Francesco Caminiti, il direttore generale del Comune Salvo Puccio, e la presidente della Messinaservizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato unitamente alla governance societaria. Al centro dell’evento la sfida cruciale della gestione dei rifiuti in Sicilia e l’obiettivo ambizioso per il comune di Messina di superare la soglia del 65% di raccolta differenziata.

“Avremo il piacere di presentare con orgoglio l’esempio virtuoso di Messina, con dati e risultati concreti degli ultimi anni”, annuncia l’Amministrazione comunale.